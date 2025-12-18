Omicidio di Bibbiano Stefani condannato a 4 anni e 5 mesi per omicidio preterintenzionale

Il processo per l'omicidio di Bibbiano si conclude con la condanna di Stefani a oltre quattro anni di reclusione. La sentenza, emessa dopo il rito abbreviato, riformula l'accusa in omicidio preterintenzionale. La vicenda ha suscitato grande scalpore e attenzione pubblica, evidenziando le complesse dinamiche e le tensioni che hanno caratterizzato il caso.

Bibbiano (Reggio Emilia), 18 dicembre 2025 - Condanna a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni, al termine del processo di primo grado con rito abbreviato, con l'accusa riformulata in omicidio preterintenzionale. È questa la sentenza emessa stamattina dal giudice dell'udienza preliminare Matteo Gambarati a carico di Riccardo Stefani, 42enne chiamato a rispondere della morte del muratore albanese di 62 anni Iliryan Minaj. L'omicidio il 7 giugno del 2024. L'uomo fu ucciso il 7 giugno 2024 a Bibbiano in via Fratelli Corradini 6, dove fu accoltellato al cuore. Nella scorsa udienza il pubblico ministero Isabella Chiesi aveva chiesto la condanna a 16 anni, ritenendo che si fosse trattato di un omicidio volontario.

