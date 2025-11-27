Omicidio di via Lolli condannato a 9 anni e 4 mesi il marito che annegò la moglie malata di Alzheimer

È stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione Enzo Giardi, il 79enne che il 9 settembre 2024 annegò nella vasca da bagno la moglie Piera Ebe Bertini, 77 anni e malata di Alzheimer. Questo quanto deciso ieri, mercoledì, dalla Corte d'Assise di Ravenna, dopo tre ore di Camera di Consiglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Omicidio di via Lolli, condannato a 9 anni e 4 mesi il marito che annegò la moglie malata di Alzheimer

