La Corte d' Assise d' appello conferma due ergastoli per l' omicidio di Bruno Ielo

Reggiotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per dieci mesi, a carico di Francesco Polimeni, ritenuto elemento di spicco della cosca 'ndranghetista Tegano di Reggio Calabria, e di Francesco Mario Dattilo, per essere stati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

la corte d assise d appello conferma due ergastoli per l omicidio di bruno ielo

© Reggiotoday.it - La Corte d'Assise d'appello conferma due ergastoli per l'omicidio di Bruno Ielo

Scopri altri approfondimenti

corte d assise dOmicidio Norma: la Corte rinvia per decidere se acquisire altre intercettazioni - Torino: il processo in corte d'appello per la morte di Norma Megardi è stato rinviato. Scrive ilpiccolo.net

corte d assise dViolenze in carcere, su cambio presidente istanza a Consulta - Potrebbe arrivare alla Corte Costituzionale la questione relativa al cambio del presidente del collegio di Corte d'Assise nel maxi- Segnala ansa.it

corte d assise dPsicologa uccisa con la zappa, la Corte d'Assise rigetta la memoria della difesa dell'imputato che ipotizza un disturbo bipolare - Psicologa uccisa a colpi di zappa, la Corte d'Assise di Arezzo ha respinto la memoria presentata dalla difesa dell'imputato contenente la valutazione di uno psichiatra che ipotizza un disturbo bipolar ... Scrive corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Corte D Assise D