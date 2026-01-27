Il processo d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini si chiuderà in pochi mesi | Non si perderà altro tempo
In breve tempo si concluderà il processo d’appello relativo all’omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso nel 1989. La decisione finale è prevista entro pochi mesi, segnando la chiusura di un procedimento giudiziario che si protraeva da anni.
Si concluderà in pochi mesi il processo d'appello per l'omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso nel novembre 1989, quando aveva 27 anni. La sentenza per l'ex fidanzata Isabella Internò arriverà a luglio. Il legale della sorella di Denis: "Dopo anni di battaglia siamo sempre più vicini".🔗 Leggi su Fanpage.it
Denis Bergamini e il suicidio (omicidio?): un giovane di grandi speranze che sognava la serie A
La sorella di Denis Bergamini a Fanpage: "Mio fratello non si è ucciso, ho cercato la verità per più di 30 anni"
