Omicidio a Bellinzona donna svizzera morta accoltellata | italiano ferito gravemente fermato un 24enne

Una donna svizzera è stata trovata morta con ferite da arma bianca in un appartamento a Bellinzona. Un italiano di 24 anni è stato fermato sul posto, ritenuto il responsabile. L’uomo è stato portato in ospedale con ferite gravi e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato questa scena di violenza. La polizia sta indagando per chiarire i motivi del gesto.

Un 24enne svizzero è stato fermato come presunto autore dell’omicidio a Bellinzona di una donna e del ferimento di un uomo. Tutto sarebbe avvenuto durante una lite in un appartamento, culminata con l’accoltellamento di una 46enne svizzera e di un 61enne italiano. L’omicidio a Bellinzona Nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 3.30, a Bellinzona, al terzo piano di una palazzina in via Mirasole, sarebbe scoppiata una lite tra più persone. La polizia cantonale ha confermato che una donna è morta e un uomo è rimasto ferito a causa di un accoltellamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della cantonale e della comunale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno prestato le prime cure. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una donna è stata uccisa e un uomo italiano è rimasto gravemente ferito durante una lite a Bellinzona, nel Canton Ticino.

La notte a Bellinzona si è trasformata in tragedia.

