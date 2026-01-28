Omaggio alle vittime della Shoah Dal campo di Fossoli al rettorato | Ricordare è un preciso dovere

Ieri mattina, le strade di una città si sono riempite di persone che hanno preso parte alle commemorazioni per la Giornata della Memoria. Da Fossoli al rettorato, sono stati organizzati eventi e momenti di riflessione per ricordare le vittime dell’Olocausto. Una giornata in cui si è ribadito il dovere di non dimenticare, di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

Tanti i momenti di commemorazioni, ieri mattina, in occasione della Giornata della Memoria, che ricordava le vittime dell'olocausto. L'assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, era presente al Campo di Fossoli, il principale luogo di transito per la deportazione dall'Italia verso i lager nazisti, e al Museo Monumento al Deportato, con le parole incise sui muri, tratte dalle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, i nomi di 15.000 deportati italiani e le opere di Guttuso, Léger, Picasso. "Essere qui oggi – ha detto – significa confrontarsi con una delle pagine più dolorose della storia.

