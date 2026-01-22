Questa mattina a Firenze sono state posate due nuove pietre d’inciampo per commemorare le vittime della Shoah. L’iniziativa si inserisce nel percorso di memoria e rispetto dedicato agli orrori del passato, mantenendo vivo il ricordo e l’importanza di non dimenticare. La cerimonia si è svolta nel rispetto della storia e delle vittime, rafforzando l’impegno della comunità nel preservare la memoria storica.

“La posa delle pietre d’inciampo è un gesto di responsabilità civile, un atto necessario per rendere testimonianza a donne e uomini che non possono e non devono essere dimenticati – ha detto l’assessora alla Cultura della memoria Benedetta Albanese-. È una memoria viva, che si rinnova e si trasmette alle generazioni future anche grazie al coinvolgimento delle scuole. Le studentesse e gli studenti della 3^ TIF dell’IIS Leonardo Da Vinci, con le macchine fotografiche con cui portano avanti il corso di fotografia in classe, hanno documentato le due nuove ‘Stolpersteine’ posate, due simboli che entrano a far parte della storia della nostra città e che testimoniano silenziosamente le atrocità di quanto accaduto in passato, affinché tutto ciò non si ripeta mai più”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: altre due pietre d’inciampo per ricordare le vittime della Shoah

Firenze: 11 nuove pietre d’inciampo in memoria delle vittime della ShoahA Firenze sono state installate undici nuove pietre d’inciampo, in memoria delle vittime della Shoah.

Giornata della Memoria, iniziativa del Comune: 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’OlocaustoIn occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria: a Castelpulci sarà posata prima pietra d'inciampo di Scandicci; Donna uccisa, fermati compagno e amica: volevano incassare l'assicurazione; Aumentano i visitatori: la Pinacoteca è più forte delle chiusure. Il direttore: Il museo migliorerà; Santuario del Segretario: Posa delle prime due pietre.

Firenze posa 11 nuove pietre d’inciampo: la memoria delle vittime della Shoah nelle strade della cittàAvviate le nuove installazioni dedicate alle vittime della deportazione nazista a Firenze. Il primo omaggio alla famiglia Graziani in via dei Macci, alla presenza di Gunter Demnig e delle istituzioni. corrierefiorentino.corriere.it

Shoah, a Firenze collocate nuove pietre d'inciampo(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Sono state posate stamani in via dei Macci le prime cinque nuove pietre d'inciampo, le?Stolpersteine?ideate dall'artista tedesco Gunter Demnig in ricordo delle vittime dei c ... msn.com

Alla scoperta dell’antico mestiere delle Pietre Dure. Un mosaico di colori, precisione e passione nel cuore di Firenze. #scuolaleonardoflorence #imparareitaliano #artigianatofiorentino #pietredure #madeinitaly #italianschool #italianlanguageschool #st - facebook.com facebook