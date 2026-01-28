Il centrosinistra torna a chiedere spiegazioni sul ruolo dei pasdaran durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La polemica si è riaccesa dopo le dichiarazioni di Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, che ha accusato gli atleti iraniani di essere scortati dai Pasdaran. Oggi, in Senato, si è riunito il dibattito, con alcune forze politiche che chiedono chiarezza e altre che chiedono di lasciar correre. La questione resta aperta e alimenta le tensioni tra le diverse forze politiche.

Rientrata oggi in Senato la polemica sollevata ieri in serata dal centrosinistra, in risposta alle affermazioni di Alberto Balboni, sulla presenza dei pasdaran alle olimpiadi di Milano Cortina Chi sarà la scorta degli atleti iraniani alle Olimpiadi di Milano Cortina? Un quesito tanto semplice quanto provocatorio che ha scatenato la bagarre in Aula. A conclusione della seduta di ieri pomeriggio, i senatori delle centrosinistra, guidati dal capogruppo del Pd Francesco Boccia, sono intervenuti per protestare sulla presenza degli agenti dell'Ice a Milano Cortina. Sulla stessa linea Ivan Scalfarotto, senatore di Iv, che, dopo aver espresso sincera preoccupazione per la presenza degli addetti al Controllo Immigrazione per le strade del capoluogo meneghino, ha provocatoriamente chiesto chi si sarebbe occupato della scorta dei quattro atleti iraniani e dei 125 atleti cinesi in gara.

© Ildifforme.it - Olimpiadi Milano Cortina, dopo l’Ice Bolboni (FdI) provoca: “Atleti iraniani scortati dai Pasdaran”

I pasdaran iraniani potrebbero essere alla partenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l’intenzione di scortare gli atleti iraniani.

La polemica sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si infiamma ancora, questa volta per un caso legato all’Iran.

