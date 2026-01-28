La polemica sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si infiamma ancora, questa volta per un caso legato all’Iran. Dopo le discussioni sulla presenza delle forze dell’Ice, ora si parla di Pasdaran, i militari iraniani. L’Iran ha subito smentito qualsiasi coinvolgimento, ma il caso rimbalza tra le notizie di cronaca. La questione si accende e mette sotto pressione gli organizzatori dell’evento.

Dopo le polemiche sulla presenza delle forze dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, scoppia il caso Pasdaran. I senatori del Pd Antonio Misiani e Cristina Tajani hanno presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e degli Affari esteri dopo i rumors secondo cui il potente e temuto Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, organizzazione paralimitare iraniana, sarebbe stato presente alle Olimpiadi invernali al via il 6 febbraio per garantire la sicurezza degli atleti iraniani. L’interrogazione Pd: “Chiarezza sui Pasdaran”. “In Aula al Senato il presidente della Commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, ha affermato che la sicurezza degli atleti iraniani alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 sarà garantita dai Pasdaran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina 2026: dopo l’Ice scoppia il caso Pasdaran, ma l’Iran smentisce

A poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica.

Il Viminale ha confermato che, al momento, gli Stati Uniti non hanno comunicato l'invio di agenti dell’Ice in Italia per i Giochi invernali Milano-Cortina.

