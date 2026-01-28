I pasdaran iraniani alle Olimpiadi di Milano-Cortina? FdI | Scorteranno gli atleti La smentita dall’ambasciata

I pasdaran iraniani potrebbero essere alla partenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l’intenzione di scortare gli atleti iraniani. La notizia l’ha rilanciata Fratelli d’Italia, che ha parlato di questo possibile arrivo. Tuttavia, l’ambasciata iraniana ha subito smentito, negando qualsiasi coinvolgimento di agenti militari. La questione resta aperta e crea tensione tra le autorità italiane e quelle iraniane.

Dopo la grana della presenza (o meno) di agenti Ice a tutela di personalità politiche e atleti Usa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ecco che spunta un altro ospite indesiderato. A sollevare il caso in Senato è stato Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Affari costituzionali. Secondo il senatore a scortare gli atleti iraniani potrebbero esser proprio i Pasdaran, «cioè coloro che hanno massacrato 30.000 giovani in Iran». La spalla del Pd. Sul tema il Pd ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e degli Esteri: «Se fosse vero sarebbe gravissimo».

