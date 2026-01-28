Olimpiadi la lettera di una mamma contro i bus sostitutivi | Obbligano i ragazzi ad aspettare tre quarti d' ora

La mamma Natalia Colosimo si fa sentire: oggi protesta contro i bus sostitutivi usati per le Olimpiadi. In una mail inviata al sindaco, denuncia che i ragazzi sono costretti ad aspettare anche 45 minuti per i mezzi, creando disagi e preoccupazioni. La questione mette sotto pressione il trasporto locale e accende i riflettori su come vengono gestiti i servizi durante l’evento internazionale.

La donna ha scritto al sindaco di Abbadia Lariana: "Bastava inserirli in fasce orarie già esistenti. Mi auguro che lei possa intervenire" Con la presente mail ci tenevo a evidenziare una grave problematica in merito alle Olimpiadi e di conseguenza al trasporto locale. Allego il file con gli orari dei bus sostitutivi, che oggettivamente non rispecchiano gli attuali. Ossia mi spiego meglio, gli orari di partenza da Lecco per Abbadia sono ogni 15' (es. h 12.15, h 13.15, ecc.). Come evidenziato dal file in allegato le partenze dal capoluogo sono alle h 14.44, 15.44, ecc. Sicuramente chi ha stilato gli orari l’ha fatto a caso, senza aver mai preso i mezzi pubblici! I ragazzi che frequentano le scuole terminano le lezioni tra le h 13 e le h 14,capisce bene che starebbero 45 minuti in giro per Lecco, con conseguente ritardo per il rientro (pranzo, studio, attività sportive).🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Transport

La mamma di un ragazzo proteste contro i bus sostitutivi usati durante le Olimpiadi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi Transport

Argomenti discussi: Scuole chiuse per le Olimpiadi, lettere al prefetto: Non è una buona soluzione; Olimpiadi, il caso curling arriva al Coni. Gonin: Traditi i principi sul conflitto di interessi; Romei: esclusione dalla Olimpiadi Invernali, lettera di considerazioni di Eros Gonin agli organi preposti; Olimpiadi invernali, a Trento la rivolta dei baristi contro il passaggio dei tedofori: Lasceremo i tavolini, meglio la multa.

Olimpiadi, la lettera di una mamma contro i bus sostitutivi: Obbligano i ragazzi ad aspettare tre quarti d'oraLa donna ha scritto al sindaco di Abbadia Lariana: Bastava inserirli in fasce orarie già esistenti. Mi auguro che lei possa intervenire ... leccotoday.it

Scuole chiuse per le Olimpiadi, lettere al prefetto: Non è una buona soluzioneDiversi gli appelli al prefetto di Milano per chiedere di ripensare alla decisione di chiudere le scuole all'interno della circonvallazione della 90/91 in occasione della Cerimonia di apertura dei Gio ... milanotoday.it

Ice: ricatto in Minnesota, proteste al Sundance festival, agenti a Cortina La destra contro Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Cosa leggere per il giorno della memoria Una lettera sugli abusi al Teatro Due di Parma Domani esce il numero 1 de La fi facebook

Se guarderete il pattinaggio alle Olimpiadi, pensate anche a tutto quello che gli atleti, e soprattutto le atlete, sono costrette a subire. Non gli infortuni, i sacrifici, scontati a certi livelli, ma il mobbing, le molestie, le violenze fisiche, psicologiche, spesso sessuali, i x.com