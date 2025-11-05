Metro B ferma oggi 5 novembre 2025 | un’ora di stop attivati bus sostitutivi su tutta la linea
Mattinata difficile per i pendolari romani: la Metro B di Roma è rimasta ferma per circa un’ora nella mattinata di mercoledì 5 novembre 2025, con bus sostitutivi attivati lungo l’intera tratta. Secondo quanto riportato da Atac, il blocco del servizio si è verificato intorno alle 6 del mattino, interessando sia la linea B che la diramazione B1. I treni sono rimasti fermi, costringendo centinaia di viaggiatori a trovare soluzioni alternative per raggiungere scuole e posti di lavoro. Molti utenti hanno segnalato i disagi sui social. “Vivere a Roma is timbrare il biglietto al tornello della metro ed essere fermati subito dopo da un’addetta dell’atac perchè la metrob oggi non è partita ”, ha scritto una pendolare su X (ex Twitter). 🔗 Leggi su Funweek.it
