Olimpiadi la CGIL Sondrio dice no all’ICE | Incompatibili con i diritti umani

La CGIL di Sondrio si oppone all’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’organizzazione sindacale esprime una forte contrarietà all’eventualità che funzionari dell’Immigration and Customs Enforcement possano partecipare o essere coinvolti, anche indirettamente, nell’evento. La scelta arriva dopo le polemiche sui diritti umani e le accuse rivolte all’agenzia statunitense, che ha un ruolo importante nel controllo delle frontiere e delle deportazioni. La CGIL chiede che la presenza dell’ICE venga evitata, sottolineando

No all'ICE in Valtellina. La CGIL di Sondrio dice no alla presenza dell'Immigration and Customs Enforcement alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, esprimendo una "ferma contrarietà" all'ipotesi che membri del corpo federale statunitense possano essere coinvolti, anche indirettamente, nelle attività di sicurezza dell'evento che interesserà anche Bormio e Livigno. Una posizione netta, motivata dalle "notizie confuse e contraddittorie" che da giorni circolano sul possibile ruolo dell'ICE all'interno della delegazione diplomatica Usa.

L'Ice non sarà in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, dice la polizia

La questione riguardante la presunta presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha suscitato attenzione.

