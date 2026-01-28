Olimpiadi e ICE la polemica arriva fino in Trentino | cosa c’è davvero dietro la presenza americana

La notizia delle presenze di agenti statunitensi collegati all’ICE durante le Olimpiadi di Milano-Cortina fa discutere anche in Trentino. La polemica si accende dopo le voci sulla possibile presenza di funzionari americani sul territorio italiano, alimentando tensioni tra politica e sicurezza. I dubbi si fanno più forti mentre si chiariscono i dettagli sulla presenza di personale straniero durante l’evento.

La possibile presenza di agenti statunitensi collegati all’ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 accende il dibattito politico e arriva fino al Trentino. Un tema che, nel giro di poche ore, è passato dalle dichiarazioni istituzionali alle prese di posizione dei partiti, sollevando interrogativi sul modello di sicurezza dei Giochi e sul valore simbolico di alcune scelte. A far discutere non è tanto l’organizzazione tecnica dell’evento, quanto il nome di un’agenzia che negli Stati Uniti è da anni al centro di forti contestazioni. E che, per il Trentino, richiama anche una ferita ancora aperta.🔗 Leggi su Trentotoday.it

L'intervento dell'Ice alle Olimpiadi in Italia ha suscitato discussioni sulla sua presenza e sulle sue funzioni.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che gli agenti dell’Ice non si troveranno mai in strada in Italia come a Minneapolis.

