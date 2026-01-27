Cosa faranno davvero i poliziotti dell' Ice alle Olimpiadi in Italia

L'intervento dell'Ice alle Olimpiadi in Italia ha suscitato discussioni sulla sua presenza e sulle sue funzioni. In questo contesto, si analizzano gli obiettivi e le attività di questa agenzia statunitense, evidenziando il ruolo che potrebbe assumere durante eventi di portata internazionale come le Olimpiadi. Una comprensione chiara delle sue operazioni è fondamentale per valutare l'impatto sulla sicurezza e sulle politiche migratorie.

La presenza di uomini della squadra anti immigrazione americana fa discutere. Perché il loro arrivo non è un fatto straordinario e quali sono le regole L'onda lunga delle polemiche sull'Ice (Immigration and customs enforcement), la famigerata polizia per l'immigrazione americana, arriva anche in Italia. E lo fa in modo prepotente: mentre cresce l'indignazione per la condotta spregiudicata che l'Ice tiene in patria, si apprende che alcuni agenti potrebbero arrivare in Italia al seguito delle delegazioni a stelle e strisce per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. In realtà la notizia è stata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, poi smentita dal Viminale ma confermata dall'ambasciata Usa.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Ice Immigration L'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? «Sì, ma a supporto della Polizia italiana». L'ambasciata Usa spiega cosa faranno gli agenti in arrivo Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l'Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane. Gli agenti Ice in Italia per le Olimpiadi faranno intelligence: «Non sono i benvenuti» Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli agenti Ice saranno presenti in Italia esclusivamente per attività di intelligence, senza svolgere operazioni di polizia.

