offanengo sale la preoccupazione per le tre ragazzine minorenni scomparse ricerche ancora in corso

Nella mattinata di lunedì, tre minorenni sono scomparse da Offanengo, in provincia di Cremona. Le autorità continuano le ricerche, ma ancora nessuna traccia delle ragazze di 12 e 14 anni. La preoccupazione tra famiglie e vicini cresce con il passare delle ore.

Offanengo (Cremona), 28 gennaio 2028 – Proseguono le ricerche e sale l’apprensione per le tre ragazzine, due di 12 anni e una di 14, che sono scomparse da lunedì mattina 26 gennaio. Le giovani, tutte ospiti di una comunità di accoglienza per minori di Crema, hanno fatto perdere le proprie tracce dopo essersi presentate all'istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Offanengo, senza però entrare in aula. Olimpiadi, il piano della viabilità: divieti e strade chiuse a Milano la prima settimana di febbraio Al momento dell’allontanamento, una delle giovani indossava un giubbino bianco e nero e pantaloni scuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

