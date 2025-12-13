Occupano abusivamente un appartamento dell’ATER | denunciati

Durante un controllo di routine, la Polizia di Stato ha scoperto due uomini che occupavano abusivamente un appartamento dell’A.T.E.R. di recente. L'intervento ha portato alla loro denuncia, evidenziando l'importanza di servizi di controllo mirati per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive.

Nel corso di un controllo ordinario della Polizia di Stato, gli agenti hanno denunciato due uomini sorpresi all’interno di un appartamento dell’A.T.E.R., nel capoluogo ciociaro. Lo stesso era stato dichiarato inagibile e nella stessa mattinata era stato chiuso con opera muraria della porta. Frosinonetoday.it

Legnano, occupano abusivamente un appartamento: sgomberati un 28enne e un 31enne - Legnano (Milano), 13 ottobre 2025 – Avevano occupato abusivamente un appartamento in via Mentana, una strada isolata del quartiere Oltrestazione che corre parallela alla linea ferroviaria, e l’avevano ... ilgiorno.it

Volevo mettere in luce una problematica che affligge da anni Via Collatina all’altezza della stazione di Lunghezza. Purtroppo ogni mattina decine di pullman di scolaresche occupano abusivamente la fermata dell’autobus davanti alla stazione di Lunghezza, p - facebook.com facebook