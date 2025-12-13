Occupano abusivamente un appartamento dell’ATER | denunciati

Durante un controllo di routine, la Polizia di Stato ha scoperto due uomini che occupavano abusivamente un appartamento dell’A.T.E.R. di recente. L'intervento ha portato alla loro denuncia, evidenziando l'importanza di servizi di controllo mirati per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive.

Nel corso di un controllo ordinario della Polizia di Stato, gli agenti hanno denunciato due uomini sorpresi all’interno di un appartamento dell’A.T.E.R., nel capoluogo ciociaro. Lo stesso era stato dichiarato inagibile e nella stessa mattinata era stato chiuso con opera muraria della porta. Frosinonetoday.it

