NXT 27.012026 Inizia la rivoluzione

Questa sera a Zona Wrestling si parla di una vera rivoluzione. Il tono della trasmissione è deciso, senza troppi giri di parole. Si racconta di come la vita possa cambiare in un attimo e di come spesso ci si trovi a dover affrontare sfide che sembrano insormontabili. La voce del presentatore è diretta, senza fronzoli, pronta a catturare l’attenzione di chi ascolta. La puntata si apre con un messaggio chiaro: la rivoluzione è iniziata, e niente sarà più come prima.

Ciao Bro di Zona Wrestling, la vita fa dei giri a volte prendendosi spesso curve talmente ripide che non puoi credere di esserne uscito illeso. I personaggi di NXT seguono tutti tale strada, per ciascuno di loro è un viaggio che può finire nella gloria o nella disfatta. Sono Alvin e come sempre incominciamo l'analisi della puntata con un Hoka Hey!!! L'episodio si apre inquadrando la cintura NXT appesa, in programma altri 2 match di qualificazione oggi. Il primo a entrare è Joe Hendry..si sente solo la musica, lui non c'è. Backstage: Viene rinvenuto accasciato a terra con i 3 del Vanity Project armati di sedia, Drake Jackson prova a giustificarsi che lui ha solo trovato l'oggetto contundente e Joe già ridotto in quello stato, ma la GM Ava Raine non gli crede.

