NXT 13.012026 Day 0

NXT ha inaugurato la nuova stagione il 13 gennaio 2026, con un evento che ha visto protagonista Ava Raine. Al centro del ring, circondata da wrestler di NXT e Evolve, ha annunciato un’opportunità per chi vorrà prendere il posto lasciato vacante da Oba Femi. L’evento ha segnato il Day 0 di questa nuova fase, introducendo nuovi sviluppi nel panorama del wrestling.

Ciao Bro di Zona Wrestling, NXT ha anticipato la nuova season. Hoka Hey!!! Promo: Ava Raine, al centro del ring circondato da wrestler provenienti sia da NXT che Evolve, è pronta a dare un’opportunità a chiunque avrà il coraggio di ricoprire il ruolo lasciato vacante da Oba Femi.musica di Ricky Saints. L’ex AEW viene fischiato dal pubblico, se la prende con Trick Williams, Je’Von Evans e Oba Femi che hanno lasciato lo show perché non volevano un rematch con lui, certo. Poi chiede alla GM di NXT di consegnarle il titolo, ovviamente Ava decreta che il nuovo campione verrà incoronato tramite un 6 men ladder match e ci saranno match di qualificazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT 13.01.2026 Day 0 Leggi anche: NXT 06.01.2026 New Year’s Evil-Absolute Cinema Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13:25 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cara Valeria, questa mattina ci hai lasciato, dopo una malattia che non ti aveva impedito di essere indomita, appassionata e coraggiosa. Sei stata una dirigente sindacale e politica di fine intelligenza, forte e capace, senatrice e poi vicepresidente del Senato, d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.