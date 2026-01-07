NXT 06.012026 New Year’s Evil-Absolute Cinema

Il 6 gennaio 2026, Absolute Cinema ospiterà NXT New Year’s Evil, un evento che segna l'inizio di un nuovo anno nel mondo del wrestling. Vic Joseph e Booker T condurranno la serata, riflettendo sul 2025 e introducendo le sfide e le opportunità che attendono il 2026. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di NXT e di wrestling in generale, in un contesto di continuità e crescita.

Ciao Bro di Zona Wrestling, Vic Joseph e Booker T fanno gli onori di casa, suggellando il 2025 e anticipando il 2026 come un anno di opportunità. Non potrei essere più d’accordo, Hoka Hey!!! Blake Monroe aggredisce Thea alle spalle già durante la sua entrata, infierendo con la sedia e scaraventandola contro le barricate. Gli arbitri accorrono per placarla, ovviamente il match per il titolo nordamericano femminile è saltato.musica di Ricky Saints. Promo: L’ex AEW confessa che l’anno scorso lui aveva bisogno di NXT, ora è il contrario. Se ne sono accorti anche Trick Williams e Je’Von Evans che hanno preferito migrare a Raw e Sd, consapevoli che con lui nei paraggi non sarebbero più stati i N. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 06.01.2026 New Year’s Evil-Absolute Cinema

