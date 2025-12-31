Impiegati comunali Le posizioni aperte

Sono disponibili nuove opportunità di impiego per impiegati comunali nei Comuni dell’area aretina. Diversi enti hanno pubblicato bandi di concorso rivolti a profili tecnici e amministrativi, con scadenze comprese tra gennaio e fine mese. Questa è un’occasione per coloro che desiderano inserirsi nel settore pubblico e contribuire al funzionamento dei servizi comunali del territorio.

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico arrivano dai Comuni del territorio aretino, che in queste settimane hanno aperto diversi bandi di concorso rivolti a profili tecnici e amministrativi, con scadenze fissate tra gennaio e fine mese. A Pratovecchio Stia è stato pubblicato un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato, da inserire nell'Area degli Operatori Esperti, con assegnazione all'ufficio manutenzioni e servizi. Il bando prevede una riserva per i militari volontari congedati. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale inPA entro le ore 23.

