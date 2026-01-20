Lavorare per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026? Ecco le posizioni ancora aperte

Se sei interessato a contribuire all’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, scopri le posizioni ancora aperte. Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità professionale, offrendo la possibilità di partecipare a un evento di rilevanza internazionale. Consulta le offerte di lavoro disponibili e valuta come entrare a far parte di un progetto che coinvolge due città e due regioni italiane in un momento storico.

Lavorare per le Olimpiadi e le Paraolimpiadi invernali Milano Cortina 2026 rappresenta un'occasione professionale senza precedenti per partecipare a un evento storico che per la prima volta vede la collaborazione tra due città e due regioni. La Fondazione Milano Cortina 2026, incaricata della gestione dei Giochi, collabora con Randstad in qualità di HR partner ufficiale. La collaborazione mira a selezionare profili che condividano i valori della determinazione, dell'inclusione e della sostenibilità, fondamentali per guidare le generazioni future attraverso lo spirito sportivo. Le attività di reclutamento riguardano diverse sedi strategiche, tra cui Milano, Cortina d'Ampezzo (Bl), Verona, Anterselva (Bz), Bormio (So), Livigno (So) e la Val di Fiemme (Tn).

