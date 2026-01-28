La Pirelli lancia il nuovo Scorpion, uno pneumatico pensato per i Suv. È la versione più recente di un pneumatico estivo studiato appositamente per i veicoli con una posizione di guida più alta. La casa di pneumatici promette migliori prestazioni e maggiore sicurezza su strada con questa novità.

Ideato nel 1986, era un pneumatico nato espressamente per i veicoli a "guida alta", tanto che al suo debutto equipaggiò il famoso fuoristrada Lamborghini LM002. Quarant'anni dopo Pirelli svela il nuovo Scorpion, la terza generazione del pneumatico estivo dedicato ai Suv in grado di offrire comfort di guida, sicurezza e prestazioni durature. Il nuovo Scorpion vanta una carcassa rinforzata, tasselli centrali più larghi e un profilo ottimizzato per favorire una distribuzione uniforme della pressione e, al contempo, ridurre la deformazione nell’area della spalla. Lo pneumatico condivide alcuni dei materiali innovativi impiegati nell'ultima evoluzione del Cinturato, la gomma estiva ideale per berline e crossover, oltre alla presenza di tecnologie come Elect che permette di aumentare fino al 10% l’autonomia di auto elettriche e ibride plug-in. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovo Pirelli Scorpion: lo pneumatico dedicato ai Suv

Approfondimenti su Pirelli Scorpion

Pirelli Scorpion All Season Plus 3 installed. They ride really quiet.

Ultime notizie su Pirelli Scorpion

