Pirelli lancia la terza generazione di Scorpion pneumatico progettato per i Suv

Pirelli introduce la terza generazione di Scorpion, un pneumatico estivo pensato per i SUV. Questa nuova versione si distingue per un equilibrio tra sicurezza, comfort e durata nel tempo. Progettato con tecnologie avanzate, il nuovo Scorpion risponde alle esigenze di chi utilizza il SUV quotidianamente, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni di guida.

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli presenta il nuovo Scorpion, la più recente evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai SUV, che offre sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. Marchio nato nel 1986 espressamente per i veicoli “a guida alta” e che al debutto ha equipaggiato la Lamborghini LM002, oggi Scorpion spazia dai pneumatici per SUV, a quelli per l’enduro stradale e il cross nel moto, fino all’offroad nel settore bici. “Il nuovo Scorpion – si legge in una nota – si caratterizza per le ottime qualità sia su asciutto sia su bagnato, certificate dall’ente indipendente TU’V che gli ha conferito il Marchio di Qualità Premium: il pneumatico si è infatti classificato al primo posto nei test di frenata su asciutto e sul bagnato è risultato primo in wet handling, posizionandosi ai vertici nella frenata e nell’aquaplaning in rettilineo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su pirelli lancia

Pirelli introduce la terza generazione dello pneumatico Scorpion, progettata specificamente per i SUV.

Marposs, azienda bolognese specializzata in soluzioni per il controllo qualità e la misura di precisione, ha annunciato la nomina di Francesco Possati come nuovo presidente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su pirelli lancia

Arriva la terza generazione di Pirelli Scorpion, focus sul mercato suv(Adnkronos) - Pirelli presenta la terza generazione di Scorpion, più recente evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai Suv e progettato per offrire sicurezza, comfort di guida e prestazioni duratur ... msn.com

Pirelli Scorpion, lanciata la terza generazionePirelli presenta la terza generazione di Scorpion, pneumatico estivo dedicato ai suv e progettato per offrire sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. (ANSA) ... ansa.it

Pirelli presenta il nuovo Scorpion, la più recente evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai SUV, che offre sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. Marchio nato nel 1986 espressamente per i veicoli “a guida alta” e che al debutto ha equipaggiato - facebook.com facebook