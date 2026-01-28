Questa mattina a Catania, nella zona industriale, è scattato l’allarme nel centro di smistamento postale. La polizia ha trovato cinque pacchi sospetti, che sembravano contenere ordigni. Sono intervenuti gli artificieri, che hanno verificato i pacchi senza rischi. La zona è stata messa in sicurezza mentre proseguono le indagini.

Catania, cinque pacchi sospetti al centro di smistamento postale: intervengono gli artificieri

Approfondimenti su Catania ZonaIndustrial

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Catania ZonaIndustrial

