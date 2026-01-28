L’Italia ha già investito 23 miliardi di euro in armamenti, tra cui i nuovi corazzati consegnati questa settimana. La joint venture tra Leonardo e Rheinmetall ha consegnato i primi quattro Lynx all’Esercito, segnando l’inizio di un importante accordo. Per ora, il governo continua a puntare sulla modernizzazione militare, anche se le cifre fanno discutere.

LRMV, la joint venture italo-tedesca, ha consegnato i primi quattro corazzati per la fanteria Lynx. Leonardo Rheinmetall Military Vehicles ha concluso il primo step del contratto per l’Esercito italiano. Il valore complessivo supera i 23 miliardi di euro. Ora si punta all’avvio del programma “A2CS” (Army Armoured Combat Systems) per l’acquisizione di 21 nuovi veicoli A2CS Combat. Alla cerimonia hanno presenziato il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Quest’ultimo ha dichiarato che “lo scenario internazionale impone una Difesa in costante evoluzione” e che quello presentato non è solo un mezzo, ma un “modello moderno, flessibile e credibile, fondato su elevati livelli di prontezza operativa, personale qualificato e capacità tecnologiche avanzate”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuovi corazzati Leonardo e Rheinmetall, l’Italia spende 23 miliardi per la guerra

