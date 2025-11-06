Leonardo e Rheinmetall siglano il primo contratto per i veicoli corazzati dell’Esercito
(Adnkronos) – Un traguardo significativo è stato raggiunto nel settore della Difesa europea, con la formalizzazione del primo contratto di fornitura tra la RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) costituita da Leonardo e Rheinmetall, nell'ambito della Joint Venture paritetica Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). L'accordo prevede la fornitura di 21 veicoli "A2CS Combat" destinati all’Esercito Italiano. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
