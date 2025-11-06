Leonardo e Rheinmetall siglano il primo contratto per i veicoli corazzati dell’Esercito

Periodicodaily.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un traguardo significativo è stato raggiunto nel settore della Difesa europea, con la formalizzazione del primo contratto di fornitura tra la RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) costituita da Leonardo e Rheinmetall, nell'ambito della Joint Venture paritetica Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). L'accordo prevede la fornitura di 21 veicoli "A2CS Combat" destinati all’Esercito Italiano. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

leonardo rheinmetall siglano primoLeonardo e Rheinmetall siglano il primo contratto per i veicoli corazzati dell'Esercito - La Joint Venture LRMV si aggiudica l'ordine per 21 veicoli A2CS Combat (Lynx e Hitfist 30mm) destinati all'Esercito Italiano. Segnala msn.com

leonardo rheinmetall siglano primoLeonardo-Rheinmetall, primo contratto per l’Esercito e conti in crescita - 050 nuovi mezzi per la fanteria, destinati a rinnovare la flotta pesante dell’Esercito ... Da telenord.it

Leonardo cresce nei ricavi e accelera sull’accordo con Rheinmetall - Leonardo festeggia risultati in miglioramento nei primi 9 mesi dell'anno e primo contratto per nuovi mezzi destinati all’Esercito ... Secondo fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: Leonardo Rheinmetall Siglano Primo