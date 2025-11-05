Leonardo e Rheinmentall forniranno all' Esercito i nuovi veicoli corazzati

La Rti tra Leonardo e Rheinmentall, nell'ambito della Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, si è aggiudicata il primo contratto di fornitura di 21 veicoli "A2CS Combat" destinati all'Esercito. La consegna del primo veicolo è prevista entro la fine dell'anno. "Questo primo ordine congiunto, a seguito della decisione di costituire una joint venture tra Rheinmetall e Leonardo, rappresenta un traguardo importante. Avvicina le due aziende e due dei più grandi Paesi europei. La cooperazione non è più un'opzione; è l'essenza stessa della nostra sovranità strategica europea", ha spiegato David Hoeder, presidente esecutivo della JV Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Leonardo e Rheinmentall forniranno all'Esercito i nuovi veicoli corazzati

