Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo pubblicate in Gazzetta Ufficiale In vigore dall’11 febbraio saranno valide per l’as 2026-2027

Il decreto numero 221, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce le nuove linee guida per l'infanzia e il primo ciclo di istruzione. Entreranno in vigore dall’11 febbraio e saranno valide per gli anni scolastici 2026-2027. Le scuole si preparano a mettere in pratica le novità, che riguardano soprattutto i metodi di insegnamento e i contenuti da proporre agli studenti.

