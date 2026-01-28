Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo pubblicate in Gazzetta Ufficiale In vigore dall’11 febbraio saranno valide per l’as 2026-2027

Da orizzontescuola.it 28 gen 2026

Il decreto numero 221, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce le nuove linee guida per l'infanzia e il primo ciclo di istruzione. Entreranno in vigore dall’11 febbraio e saranno valide per gli anni scolastici 2026-2027. Le scuole si preparano a mettere in pratica le novità, che riguardano soprattutto i metodi di insegnamento e i contenuti da proporre agli studenti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 221 del 9 dicembre 2025, che introduce le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il provvedimento entrerà in vigore l’11 febbraio 2026 e sostituisce integralmente le Indicazioni del 2012. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dovranno adottare i nuovi curricoli a partire dall’anno scolastico 20262027, con un’implementazione graduale che inizierà dalle classi prime. Le nuove Indicazioni reintroducono l’insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado con modalità curricolare ma opzionale, a partire dalla seconda media.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Indicazioni Nazionali

Ultime notizie su Indicazioni Nazionali

