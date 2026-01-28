Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo pubblicate in Gazzetta Ufficiale In vigore dall’11 febbraio saranno valide per l’as 2026-2027
Il decreto numero 221, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce le nuove linee guida per l'infanzia e il primo ciclo di istruzione. Entreranno in vigore dall’11 febbraio e saranno valide per gli anni scolastici 2026-2027. Le scuole si preparano a mettere in pratica le novità, che riguardano soprattutto i metodi di insegnamento e i contenuti da proporre agli studenti.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 221 del 9 dicembre 2025, che introduce le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il provvedimento entrerà in vigore l’11 febbraio 2026 e sostituisce integralmente le Indicazioni del 2012. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dovranno adottare i nuovi curricoli a partire dall’anno scolastico 20262027, con un’implementazione graduale che inizierà dalle classi prime. Le nuove Indicazioni reintroducono l’insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado con modalità curricolare ma opzionale, a partire dalla seconda media.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primaria, ok definitivo del Consiglio di Stato [leggi PARERE]. In vigore da settembre 2026
Nuove indicazioni nazionali, via libera al testo definitivo. Da settembre 2026 ritorna il latino alle medie e si rafforza lo studio della grammatica nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo
Nuove Indicazioni primo ciclo: il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’11 febbraio prossimoPubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio il Regolamento approvato il 9 dicembre 2025 con il Ministero dell’Istruzione ha adotta le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d ... tecnicadellascuola.it
SCUOLA/ Nuove Indicazioni nazionali, c’è una spia rossa nel motore: quella delle regoleLe nuove Indicazioni per elementari e medie attendono il parere del CSPI. Sono fondate su rispetto, persona, relazione. Problematico il tema delle regole Le Nuove Indicazioni nazionali per le scuole ... ilsussidiario.net
