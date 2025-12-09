Nuove indicazioni nazionali via libera al testo definitivo Da settembre 2026 ritorna il latino alle medie e si rafforza lo studio della grammatica nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Morosini (AstraZeneca): "Bene nuove indicazioni osimertinib in cancro polmone"
Consiglio di Stato “boccia” le nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primaria: sospeso il parere sul regolamento ministeriale. Cosa hanno detto i giudici
Nuove Indicazioni Nazionali, il Consiglio di Stato sospende il parere. D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Confermate le nostre perplessità. Serve un confronto vero con le scuole”
Le nuove Indicazioni per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono ormai in dirittura d’arrivo. In settimana potrebbe esserci già il decreto ministeriale, così come ha annunciato il ministro Valditara. Ne parliamo con il professore Antonio Brusa, - facebook.com Vai su Facebook
Il Ministro Valditara annuncia la pubblicazione delle nuove Indicazioni Nazionali 2025 per la prossima settimana: “Abbiamo introdotto nelle scuole l’educazione al rispetto, alle relazioni e all’empatia“. tuttoscuola.com/educazione-ris… Vai su X
Nuove indicazioni nazionali infanzia, primaria e media, in vigore da settembre 2026. Valditara annuncia la firma definitiva nei prossimi giorni - Giuseppe Valditara utilizza il riferimento a un documento strategico della Casa Bianca sulla "cancellazione" della civiltà europea per ribadire una linea politica fondata sulla centralità dei valori d ... Si legge su orizzontescuola.it
