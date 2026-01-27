Nuova Ztl del centro partono le multe | tutte le informazioni per caregiver e permessi temporanei

A partire da giovedì 29 gennaio, entra in vigore la nuova Zona a traffico limitato nel centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano. Sono previste sanzioni per chi non rispetta le regole e permessi temporanei per caregiver. Ecco le informazioni utili per rispettare le nuove disposizioni e gestire eventuali esigenze di accesso.

A partire da giovedì, 29 gennaio, entrerà nella fase sanzionatoria la nuova Zona a traffico limitato del centro storico di Rimini e del Borgo San Giuliano. In vista dell'avvio delle sanzioni automatiche, l'amministrazione comunale ricorda quali sono le procedure dedicate ai caregiver, agli accompagnatori e a chi necessita di permessi temporanei per accedere alla zona a traffico limitato. I titolari di permessi in scadenza entro il 31 marzo 2026 possono già avviare le procedure di rinnovo per continuare ad accedere alla ZTL Centrale. Per garantire il rilascio della nuova autorizzazione entro i tempi.

