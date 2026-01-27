Nuova Ztl del centro partono le multe | tutte le informazioni per caregiver e permessi temporanei

A partire da giovedì 29 gennaio, entra in vigore la nuova Zona a traffico limitato nel centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano. Sono previste sanzioni per chi non rispetta le regole e permessi temporanei per caregiver. Ecco le informazioni utili per rispettare le nuove disposizioni e gestire eventuali esigenze di accesso.

A partire da giovedì, 29 gennaio, entrerà nella fase sanzionatoria la nuova Zona a traffico limitato del centro storico di Rimini e del Borgo San Giuliano. In vista dell'avvio delle sanzioni automatiche, l'amministrazione comunale ricorda quali sono le procedure dedicate ai caregiver

