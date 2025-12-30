Piano inverno | accolte 93 persone senza dimora ci sono ancora posti disponibili
Il “Piano inverno” ha finora accolto 93 persone senza dimora, grazie alla collaborazione tra Comune, enti del terzo settore e volontariato. Le strutture attive continuano a offrire posti disponibili per chi si trova in difficoltà, garantendo supporto durante la stagione più rigida. L'iniziativa mira a fornire un aiuto concreto e tempestivo a chi si trova in condizioni di vulnerabilità, rafforzando il sistema di accoglienza cittadino.
Sono 93 a oggi le persone senza dimora intercettate e accolte nelle strutture attivate dal nuovo sistema cittadino, con l'azione congiunta di Comune, enti del terzo settore e realtà di volontariato.Quasi 100 interventi su strada Si tratta di persone che hanno accettato un rifugio notturno e che.
