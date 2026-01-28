La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato una nuova rotta che collega Pisa a Iasi, in Romania. Il primo volo è previsto per il 23 maggio, rafforzando i collegamenti tra la Toscana e la Romania. La notizia arriva dopo mesi di trattative e segnala un passo avanti per il traffico tra i due paesi.

Toscana e Romania sempre più connesse. Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della nuova rotta Pisa-Iasi, con primo volo inaugurale il 23 maggio. L’annuncio è arrivato oggi. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia e tramite l’app ufficiale, con tariffe a partire da 19,99 euro. Il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, utilizzando aeromobili Airbus A321neo. La nuova rotta mette in collegamento due città universitarie, Pisa e Iasi e risponde anche alla domanda di mobilità della comunità rumena presente in Toscana, oltre a intercettare flussi di studenti, professionisti e viaggiatori interessati a nuove destinazioni europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova rotta Wizz-Air da Pisa alla Romania

Approfondimenti su Wizz Air Pisa

Wizz Air introduce una nuova rotta che collega Rimini a Varsavia, offrendo ai passeggeri un collegamento diretto con la capitale della Polonia.

Wizz Air ha annunciato l’attivazione di una nuova rotta tra Venezia e Craiova, operativa dal 23 maggio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Wizz Air Pisa

Argomenti discussi: Wizz Air annuncia la nuova rotta tra Venezia e Craiova; Aeroporto Marco Polo, Wizz Air apre la nuova rotta Venezia-Craiova; Wizz Air aprirà il 23 maggio la nuova rotta da Venezia a Craiova; Nuova rotta Wizz-Air da Pisa alla Romania.

Nuova rotta Wizz-Air da Pisa alla RomaniaToscana e Romania sempre più connesse. Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della nuova rotta Pisa-Iasi, con ... lanazione.it

Lancio della nuova rotta Wizz Air che collegherà Milano Malpensa a Iasi in RomaniaMercoledì si parte, domenica si torna: questa rotta è pensata per chi cerca un’alternativa per un weekend lungo. La compagnia continua a investire sulla base con un collegamento comodo e frequente per ... mi-lorenteggio.com

Orgoglio tra le nuvole: un cockpit firmato Cantor Air! Momento speciale in volo per un recente collegamento Wizz Air : ai comandi c’era un equipaggio interamente formato nella nostra scuola! A guidare il velivolo, due nostri ex allievi che hanno tra - facebook.com facebook

Pisa–Iasi, nuovo volo Wizz Air dal 23 maggio x.com