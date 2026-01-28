Nuova rotta Wizz-Air da Pisa alla Romania

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato una nuova rotta che collega Pisa a Iasi, in Romania. Il primo volo è previsto per il 23 maggio, rafforzando i collegamenti tra la Toscana e la Romania. La notizia arriva dopo mesi di trattative e segnala un passo avanti per il traffico tra i due paesi.

Toscana e Romania sempre più connesse. Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della nuova rotta Pisa-Iasi, con primo volo inaugurale il 23 maggio. L’annuncio è arrivato oggi. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia e tramite l’app ufficiale, con tariffe a partire da 19,99 euro. Il collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, utilizzando aeromobili Airbus A321neo. La nuova rotta mette in collegamento due città universitarie, Pisa e Iasi e risponde anche alla domanda di mobilità della comunità rumena presente in Toscana, oltre a intercettare flussi di studenti, professionisti e viaggiatori interessati a nuove destinazioni europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

