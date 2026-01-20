Nuova rotta dal Federico Fellini con Wizz Air si vola fino alla capitale della Polonia

Da riminitoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wizz Air introduce una nuova rotta che collega Rimini a Varsavia, offrendo ai passeggeri un collegamento diretto con la capitale della Polonia. Con questa novità, la compagnia amplia la propria presenza in Italia, facilitando i collegamenti tra la Riviera Romagnola e uno dei principali hub europei. La nuova tratta si inserisce nell’impegno di Wizz Air di offrire opzioni di viaggio convenienti e affidabili, rafforzando la connettività tra Italia e Europa.

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia una nuova rotta internazionale che collegherà Rimini a Varsavia, rafforzando la connettività tra la Riviera Romagnola e uno dei mercati europei in più rapida crescita d’Europa e facilitando.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Wizz Air collega Fiumicino con il cuore della Transilvania: nuova rotta per Oradea

Dal Golfo di Napoli a quello di Palma: Wizz Air annuncia la nuova rottaWizz Air amplia il proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, annunciando l’introduzione di una nuova rotta verso Palma di Maiorca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Nuova Castrense, la corsa salvezza passa dal mercato invernale; Weltix, Federico Morgantini nuovo Communication & Marketing Director; Evoluzione e sviluppo aziende familiari, l’incontro in Confindustria Toscana Sud con Federico Sella; Teleriscaldamento, Vicenza raddoppia: impianto e rete con 20 milioni.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.