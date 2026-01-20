Nuova rotta dal Federico Fellini con Wizz Air si vola fino alla capitale della Polonia

Wizz Air introduce una nuova rotta che collega Rimini a Varsavia, offrendo ai passeggeri un collegamento diretto con la capitale della Polonia. Con questa novità, la compagnia amplia la propria presenza in Italia, facilitando i collegamenti tra la Riviera Romagnola e uno dei principali hub europei. La nuova tratta si inserisce nell’impegno di Wizz Air di offrire opzioni di viaggio convenienti e affidabili, rafforzando la connettività tra Italia e Europa.

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia una nuova rotta internazionale che collegherà Rimini a Varsavia, rafforzando la connettività tra la Riviera Romagnola e uno dei mercati europei in più rapida crescita d’Europa e facilitando.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Wizz Air collega Fiumicino con il cuore della Transilvania: nuova rotta per Oradea Dal Golfo di Napoli a quello di Palma: Wizz Air annuncia la nuova rottaWizz Air amplia il proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, annunciando l’introduzione di una nuova rotta verso Palma di Maiorca. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Nuova Castrense, la corsa salvezza passa dal mercato invernale; Weltix, Federico Morgantini nuovo Communication & Marketing Director; Evoluzione e sviluppo aziende familiari, l’incontro in Confindustria Toscana Sud con Federico Sella; Teleriscaldamento, Vicenza raddoppia: impianto e rete con 20 milioni. Nuovo anno, nuova rotta! Se vuoi goderti l’estate in barca, il momento per iniziare è ADESSO! Ottenere la patente nautica richiede tempo, studio e preparazione… e partire con il piede giusto fa tutta la differenza! Non rimandare: iscriviti ora ai nostri co - facebook.com facebook Nuova rotta aerea diretta Taiwan-Stati Uniti da Taipei a Phoenix! Questo simboleggia una maggiore collaborazione tra le due parti in ambito tecnologico e innovativo. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.