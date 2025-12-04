La nuova Dacia Sandero arriva in Italia | i prezzi delle versioni Gpl e a benzina

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutto nazionale per il restyling della compatta di Mioveni. Prezzi di listino e allestimenti per le motorizzazioni Gpl e benzina, in configurazione Streetway e Stepway. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la nuova dacia sandero arriva in italia i prezzi delle versioni gpl e a benzina

© Gazzetta.it - La nuova Dacia Sandero arriva in Italia: i prezzi delle versioni Gpl e a benzina

