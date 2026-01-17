Metro C boom di accessi nelle nuove stazioni di Colosseo e Porta Metronia | oltre 420mila in un mese

Le nuove stazioni della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, hanno registrato oltre 420.000 accessi nel primo mese dall’apertura. La maggior parte dei passeggeri sono abbonati, con un incremento dei viaggi durante le festività. Questo dato evidenzia l’interesse e l’uso crescente di queste infrastrutture, contribuendo a migliorare la mobilità urbana nella zona.

Roma, boom per le archeostazioni della Metro C: un milione di visitatori in un solo mese - A un solo mese dall’apertura delle stazioni Metro C Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia, ATAC stima che ... msn.com

Roma metro C: un milione di visitatori in un mese nelle nuove archeo-stazioni Colosseo e Porta Metronia - Atac: «Picco di validazioni ai tornelli il 28 dicembre con più di 22 mila entrate ai Fori Imperiali. roma.corriere.it

