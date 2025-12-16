Metro C di Roma oggi aprono le stazioni Colosseo e Porta Metronia | prime corse dal pomeriggio

Oggi a Roma aprono ufficialmente le nuove stazioni della Metro C: Colosseo e Porta Metronia. Dopo anni di lavori, le prime corse sono previste a partire dal pomeriggio, segnando un importante passo avanti nel potenziamento del trasporto pubblico cittadino. L’apertura rappresenta un risultato significativo per i residenti e i visitatori, facilitando gli spostamenti nel centro storico e nelle zone limitrofe.

Dopo anni di lavori, martedì 16 dicembre 2025 aprono le due nuove fermate della metro C di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Le prime corse dalle 16.00.

