Novena della Candelora quinto giorno | prepariamoci ad accogliere la vera luce

Oggi, nel quinto giorno della Novena della Candelora, si invita a prepararsi per accogliere la vera luce. Le persone si stringono, accendono candele e si preparano a vivere un momento di riflessione, aspettando che la grazia di Dio porti chiarezza nelle zone d’ombra. La tradizione si ripete ogni anno, e anche questa volta sono molti a partecipare, con speranza e fede.

Nel quinto giorno della Novena della Candelora, lasciamo che la grazia di Dio illumini le nostre zone d’ombra. Prepariamo il cuore ad accogliere la Luce vera, quella che non tramonta e che dona senso a ogni nostra fatica. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita.Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena della Candelora, quinto giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce Approfondimenti su Novena Candelora Novena della Candelora, primo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce Il primo giorno della Novena della Candelora invita alla riflessione e alla preparazione interiore. Novena della Candelora, secondo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce Nel secondo giorno della Novena della Candelora, ci prepariamo ad accogliere la vera luce che illumina il cammino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Novena Candelora Argomenti discussi: Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, quinto giorno. Novena della Candelora, quarto giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luceQuarto giorno della Novena della Candelora per preparare la nostra anima ad accogliere la vera Luce, guidati dalla fede costante di Maria. lalucedimaria.it Novena della Candelora, secondo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luceNel secondo giorno di Novena invochiamo la Luce che non tramonta. Una preghiera per purificare la nostra anima. lalucedimaria.it Novena per la festa della Purificazione (Candelora) TERZO GIORNO – L’offerta del Figlio a Dio I. Per quella prontezza amorosa con cui voi, o Maria santissima, offriste il vostro divin Figlio all’Eterno Padre nel Tempio, ottenete a noi la grazia di offrire a Dio noi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.