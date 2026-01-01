Notte di Capodanno 26 interventi dei Vigili del fuoco nel Casertano
Nella notte di Capodanno, i Vigili del Fuoco del Casertano sono intervenuti 26 volte per gestire emergenze e situazioni di rischio. Un’attività che conferma l’importanza del loro intervento tempestivo e professionale in un periodo di festeggiamenti e momenti di maggiore criticità. Il lavoro svolto rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà durante le festività di fine anno.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati 26 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nel Casertano nella notte di San Silvestro. Lo rende noto l’ufficio stampa del Comando provinciale di Caserta, che spiega come siano state “impegnate nel corso della nottata tutte le squadre operative, sia della sede centrale del Comando che dei distaccamenti presenti sul territorio”. Gli interventi hanno riguardato principalmente quattro incendi di autovetture, verificatisi nei comuni di Aversa, Caserta, Mondragone e Santa Maria Capua Vetere, numerosi incendi di rifiuti e di vegetazione, nonché tre incendi di canne fumarie, dovuti in gran parte all’utilizzo dei botti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
