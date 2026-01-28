Liliana Segre si scaglia contro chi usa il Giorno della memoria per fini politici. La senatrice a vita invita a non strumentalizzare le sofferenze di Gaza e della Shoah, criticando l’uso che fa l’Anpi dell’evento come occasione pro Palestina e contro le forze dell’ordine. La sua voce si fa sentire forte tra le polemiche di questi giorni.

Liliana Segre denuncia le strumentalizzazioni del Giorno della memoria. Mentre l’Anpi lo sfrutta come evento pro Pal e anti polizia. Roberto Gualtieri attacca la fiction Rai «Morbo k». «Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della memoria: si può parlare di Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa l’umanità, ma non si può usare Gaza contro il Giorno della memoria». Parola della senatrice Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, durante la cerimonia al Quirinale alla presenza di tutte le alte cariche dello Stato e di 40 ragazzi di ritorno da Auschwitz. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Non si usi Gaza contro la Shoah»

Approfondimenti su Gaza Shoah

La senatrice a vita Liliana Segre lancia un appello chiaro: oggi non si deve usare Gaza come strumento di polemica nel Giorno della Memoria.

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno alla senatrice Liliana Segre, condannando gli attacchi volgari e imbecilli ricevuti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Di Battista & Odifreddi: il complotto, la Segre e la fine della democrazia

Ultime notizie su Gaza Shoah

Argomenti discussi: Giorno della Memoria, Segre: Non si usi Gaza per sminuire; Edizione del 28 gennaio 2026; Mattarella: Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli. Ue sia rigorosa contro antisemitismo. La senatrice: Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria - I video; Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu complice.

Segre Oggi non si usi Gaza. Il monito della senatrice a vita. Meloni: nella Shoah fascismo compliceLa cerimonia al Colle, Mattarella condanna l’odio: volgarità e imbecillità. La preoccupazione della premier: l’antisemitismo non è stato ancora sconfitto ... quotidiano.net

Giorno della Memoria, Segre: Non si usi Gaza per sminuireIl figlio dell’ex premier, Shimon: «A Minneapolis situazione inaccettabile. Ma popoli e governi non sono la stessa cosa» ... lastampa.it

PODCAST | L'intera collina di Niscemi sta crollando. La voce di Segre, "non usare Gaza contro la Shoah". #ANSA - facebook.com facebook

Memoriale della Shoah, visitatori in calo del 30%: “Effetto Gaza Faremo un’analisi per capire” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com