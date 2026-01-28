Non si usi Gaza contro la Shoah

Liliana Segre si scaglia contro chi usa il Giorno della memoria per fini politici. La senatrice a vita invita a non strumentalizzare le sofferenze di Gaza e della Shoah, criticando l’uso che fa l’Anpi dell’evento come occasione pro Palestina e contro le forze dell’ordine. La sua voce si fa sentire forte tra le polemiche di questi giorni.

Liliana Segre denuncia le strumentalizzazioni del Giorno della memoria. Mentre l’Anpi lo sfrutta come evento pro Pal e anti polizia. Roberto Gualtieri attacca la fiction Rai «Morbo k». «Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della memoria: si può parlare di Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa l’umanità, ma non si può usare Gaza contro il Giorno della memoria». Parola della senatrice Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, durante la cerimonia al Quirinale alla presenza di tutte le alte cariche dello Stato e di 40 ragazzi di ritorno da Auschwitz. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segre “Oggi non si usi Gaza”. Il monito della senatrice a vita. Meloni: nella Shoah fascismo complice

La senatrice a vita Liliana Segre lancia un appello chiaro: oggi non si deve usare Gaza come strumento di polemica nel Giorno della Memoria.

Mattarella: «Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli. Ue sia rigorosa contro antisemitismo». La senatrice: «Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria»

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno alla senatrice Liliana Segre, condannando gli attacchi volgari e imbecilli ricevuti.

non si usi gazaSegre Oggi non si usi Gaza. Il monito della senatrice a vita. Meloni: nella Shoah fascismo compliceLa cerimonia al Colle, Mattarella condanna l’odio: volgarità e imbecillità. La preoccupazione della premier: l’antisemitismo non è stato ancora sconfitto ... quotidiano.net

non si usi gazaGiorno della Memoria, Segre: Non si usi Gaza per sminuireIl figlio dell’ex premier, Shimon: «A Minneapolis situazione inaccettabile. Ma popoli e governi non sono la stessa cosa» ... lastampa.it

