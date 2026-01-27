Segre Oggi non si usi Gaza Il monito della senatrice a vita Meloni | nella Shoah fascismo complice

La senatrice a vita Liliana Segre lancia un appello chiaro: oggi non si deve usare Gaza come strumento di polemica nel Giorno della Memoria. Le sue parole risuonano forte nel Salone dei Corazzieri, mentre alcuni politici sembrano dimenticare il senso di questa giornata e preferiscono concentrarsi su altre questioni. Meloni risponde sottolineando il ruolo del fascismo nella Shoah, ma il dibattito resta acceso e diviso.

Roma, 27 gennaio 2026 – “Non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria”. Le parole di Liliana Segre cadono come pietre nel Salone dei Corazzieri, squarciando il velo di ipocrisia che avvolge questo 27 gennaio. La senatrice a vita, sopravvissuta all’inferno di Auschwitz-Birkenau, punta il dito contro il convitato di pietra di quest’anno: il tentativo di banalizzare, se non di oscurare, la Shoah. È un grido d’allarme che trasforma la celebrazione in un corpo a corpo con il presente. Oggi, spiega Segre, “si può e si deve” parlare di Gaza, dell’Ucraina o dell’Iran, ma non è accettabile che la tragedia mediorientale diventi il pretesto per una “vendetta sulle vittime di allora”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime delle leggi razziali e del fascismo, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria storica.

In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo.

