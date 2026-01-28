‘Non sono esseri umani’ | la rabbia del papà di Davide Borgione identificati gli sciacalli che l’hanno derubato

Fabrizio Borgione, padre di Davide, il ragazzo di 19 anni trovato in fin di vita venerdì notte a Torino, non riesce a crederci. La rabbia lo ha preso quando ha scoperto che alcuni uomini lo hanno derubato, lasciando il figlio in condizioni così gravi. “Non sono esseri umani”, urla con dolore, chiedendo che chi ha fatto del male a suo figlio venga punito con una pena giusta. La scena si è svolta nel quartiere San Salvario, e ora la famiglia aspetta giustizia.

‘Spero vengano puniti con una pena adeguata’. È un grido di incredulità e dolore quello di Fabrizio Borgione, 58 anni, padre di Davide, lo studente di 19 anni trovato in fin di vita venerdì notte all’incrocio tra via Nizza e corso Marconi, nel quartiere San Salvario di Torino. Il giovane, già gravemente ferito, è stato derubato da due ragazzi prima ancora di ricevere soccorso. Istanti che potrebbero essere stati fatali per il giovane tifoso del Torino, morto poco dopo in ospedale. «Per me quelli non sono esseri umani, spero vengano puniti con una pena adeguata», ha dichiarato Borgione a La Stampa, con una rabbia che scuote la città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

La vicenda di Torino evidenzia la drammatica mancanza di solidarietà in momenti di emergenza.

In un episodio avvenuto a Torino, tre persone sono state denunciate per omissione di soccorso dopo il decesso di Davide Borgione, un giovane di 19 anni.

