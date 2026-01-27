Morte di Davide Borgione a Torino indagati due sciacalli e un automobilista

In seguito alla tragica morte di Davide Borgione a Torino, sono stati iscritti nel registro degli indagati due sospetti e un automobilista. L’indagine mira a chiarire le circostanze di un episodio che ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per fare luce sulla vicenda.

Adesso ci sono tre indagati per la morte del 19enne Davide Borgione, trovato agonizzante in strada a Torino la notte del 25 gennaio e morto poche ore dopo all’ospedale Cto. Sono l’automobilista che lo avrebbe urtato quando era già a terra e i due sciacalli che, poco prima, lo hanno visto stare.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La vicenda di Torino evidenzia la drammatica mancanza di solidarietà in momenti di emergenza.

In un incidente a Torino, Davide Borgione è stato vittima di un'aggressione e di un furto.

