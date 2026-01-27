Morte di Davide Borgione a Torino indagati due sciacalli e un automobilista
In seguito alla tragica morte di Davide Borgione a Torino, sono stati iscritti nel registro degli indagati due sospetti e un automobilista. L’indagine mira a chiarire le circostanze di un episodio che ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per fare luce sulla vicenda.
Adesso ci sono tre indagati per la morte del 19enne Davide Borgione, trovato agonizzante in strada a Torino la notte del 25 gennaio e morto poche ore dopo all’ospedale Cto. Sono l’automobilista che lo avrebbe urtato quando era già a terra e i due sciacalli che, poco prima, lo hanno visto stare.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Davide Borgione
Torino, il papà di Davide Borgione morto e poi derubato: "Quegli sciacalli non sono esseri umani"
La vicenda di Torino evidenzia la drammatica mancanza di solidarietà in momenti di emergenza.
Torino, il papà di Davide Borgione derubato in fin di vita: "Quegli sciacalli non sono esseri umani"
In un incidente a Torino, Davide Borgione è stato vittima di un'aggressione e di un furto.
Ultime notizie su Davide Borgione
Argomenti discussi: Torino, Davide Borgione muore dopo caduta in bici: sfiorato da auto e derubato; Il giallo di Davide, morto in bici in via Nizza. Sciacalli gli rubano il portafoglio e vanno via; Indagini sulla morte di Davide Borgione a Torino: si cerca anche uno sciacallo che gli ha rubato il portafogli; Svolta nel giallo di Davide Borgione: dettagli dalle telecamere sull'auto che lo avrebbe urtato. L'ipotesi choc: uno sciacallo lo avrebbe derubato mentre moriva.
Davide Borgione morto in bici a 19 anni, derubato del portafogli mentre era in fin di vita sull'asflatoMentre Davide Borgione era a terra in fin di vita dopo essere caduto in bicicletta, qualcuno - forse due coetanei - ha rovistato nelle sue tasche, rubandogli il portafogli. ilmessaggero.it
Davide Borgione, l’orrore oltre la morte: sciacallo gli ruba il portafoglio mentre è a terra agonizzante dopo la caduta dalla biciTorino, lo studente universitario di 19 anni stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca. Tutta la sequenza ripresa dalle telecamere di sorveglianza, la procura ha aperto un’indagine ... quotidiano.net
Leggo su Repubblica: “Nessun pirata della strada ma uno o due sciacalli, che si sono avvicinati al corpo di Davide Borgione e gli hanno rubato il portafogli invece di soccorrerlo. E poi un automobilista, che ha sfiorato il ragazzo quando era già a terra: «Non m - facebook.com facebook
Amarezza. Fa paura l'indifferenza nelle grandi città. Davide Borgione, 19 anni, a terra esanime di notte a #Torino forse caduto con la bici, poi urtato da un'auto e ancora poi derubato del portafogli mentre è agonizzante. Morirà poco dopo #blog il #Grifone x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.