Antonella Clerici mai così felice l’annuncio lo dà in diretta | È nata Vittoria

Antonella Clerici ha annunciato in diretta televisiva la nascita di Vittoria, la figlia dello chef Andrea Mainardi. L’annuncio è avvenuto con entusiasmo, segnando un momento di gioia condivisa. Questo evento rappresenta un importante passo nella vita di Clerici e della famiglia Mainardi, riflettendo un momento di serenità e felicità.

Antonella Clerici ha comunicato in diretta televisiva la nascita di Vittoria, figlia dello chef Andrea Mainardi. L'annuncio è stato dato durante la puntata di È sempre mezzogiorno su Rai 1, programma della fascia di mezzogiorno ormai consolidato nel palinsesto e seguito da un ampio pubblico. La notizia è stata accolta con evidente emozione in studio, sottolineando il legame costruito nel tempo tra la conduttrice, la squadra del format e lo chef. Mainardi è da anni uno dei protagonisti del cooking show, già presente nel cast ai tempi de La prova del cuoco. Nel corso della collaborazione si è sviluppato un rapporto stretto con Antonella Clerici, che non si limita alla dimensione professionale.

Antonella Clerici a Zanzibar con tutta la famiglia riunita: «Ho combattuto contro la mia paura di volare» - Il 2026 sarà un anno a cifra tonda per Antonella Clerici, che festeggerà 40 anni in Rai, 10 anni con il suo compagno Vittorio Garrone e il sessantesimo compleanno proprio ... msn.com

Antonella Clerici, chi è il papà Giampiero e cosa faceva - Valori che arrivano da lontano, da una coppia di genitori che ha sempre protetto dai riflettori e che ha amato ... dilei.it

Sul numero di Telesette in edicola, Antonella Clerici ci racconta tutte le novità della nuova edizione di “The Voice Kids” (Ph. Marco Rossi) #thevoicekids #antonellaclerici #raiuno #intervista #telesette - facebook.com facebook

