Via Cortonese recuperata una zona abbandonata all’incuria e al degrado Donato | Ripristinato il decoro dell’area
In via Cortonese torna alla luce un’area che da tempo era abbandonata all’incuria e al degrado. Si tratta dell’area vicino allo storico bar F2, una zona che da tempo risultava essere in totale abbandono. La presenza di alcuni rifiuti e un vecchio gazebo ostacolavano la visuale, rendendo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
