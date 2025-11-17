In via Cortonese torna alla luce un’area che da tempo era abbandonata all’incuria e al degrado. Si tratta dell’area vicino allo storico bar F2, una zona che da tempo risultava essere in totale abbandono. La presenza di alcuni rifiuti e un vecchio gazebo ostacolavano la visuale, rendendo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Via Cortonese, recuperata una zona abbandonata all’incuria e al degrado. Donato: “Ripristinato il decoro dell’area”