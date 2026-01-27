Cos' è la noce di mare la specie che minaccia l' Adriatico | Peggio del granchio blu
La noce di mare, nota anche come Mnemiopsis leidyi, è una specie invasiva che ha colonizzato il Mar Adriatico da circa dieci anni. Questa medusa minaccia l'ecosistema marino e l’attività di pesca locale, provocando danni significativi alle lagune e agli operatori del settore. La sua presenza rappresenta una sfida importante per la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse marine.
Il suo nome scientifico è Mnemiopsis leidyi, ma è comunemente nota come "noce di mare", ed è una delle 100 specie invasive più dannose al mondo, da quasi un decennio è presente nel Mar Adriatico, causando seri problemi agli operatori della pesca, soprattutto nelle lagune. Una vera e propria.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Adriatico Mnemiopsis leidyi
"Peggio del granchio blu". La nove di mare invade la laguna di Venezia: perché è pericolosa
La presenza crescente di una nuova specie nella laguna di Venezia rappresenta un potenziale rischio ambientale.
Dopo quello blu c’è un nuovo granchio che minaccia il Mediterraneo: “Sono parenti e può danneggiare la pesca”
Un nuovo granchio alieno, Gonioinfradens giardi, sta facendo il suo ingresso nel Mediterraneo, suscitando preoccupazioni tra ricercatori e pescatori.
Ultime notizie su Adriatico Mnemiopsis leidyi
Argomenti discussi: Schianto in Val Bisagno, motociclista perde la vita: è il secondo incidente mortale da inizio anno; Quali sono gli animali che sanno usare strumenti: un’abilità non solo umana; Coca Cola, svelata la ricetta segreta? Ecco gli ingredienti: il video dello youtuber LabCoatz fa milioni di visualizzazioni; Zelig: Seconda puntata Video.
Noce di mare, il mollusco invade la laguna di Venezia: cos'è e perché è pericolosoLeggi su Sky TG24 l'articolo Noce di mare, il mollusco invade la laguna di Venezia: cos'è e perché è pericoloso ... tg24.sky.it
Orto da coltivare. . Cosa possiamo potare in questo periodo Scopriamo di più su nocciolo, noce, fico, olivo e mandorlo! Potatura del nocciolo: https://www.youtube.com/watchv=m1wCNprnUvs Potatura del noce: https://www.youtube.com/watchv=SQ5B - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.