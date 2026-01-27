Cos' è la noce di mare la specie che minaccia l' Adriatico | Peggio del granchio blu

La noce di mare, nota anche come Mnemiopsis leidyi, è una specie invasiva che ha colonizzato il Mar Adriatico da circa dieci anni. Questa medusa minaccia l'ecosistema marino e l’attività di pesca locale, provocando danni significativi alle lagune e agli operatori del settore. La sua presenza rappresenta una sfida importante per la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse marine.

Il suo nome scientifico è Mnemiopsis leidyi, ma è comunemente nota come "noce di mare", ed è una delle 100 specie invasive più dannose al mondo, da quasi un decennio è presente nel Mar Adriatico, causando seri problemi agli operatori della pesca, soprattutto nelle lagune. Una vera e propria.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Adriatico Mnemiopsis leidyi

La presenza crescente di una nuova specie nella laguna di Venezia rappresenta un potenziale rischio ambientale.

Un nuovo granchio alieno, Gonioinfradens giardi, sta facendo il suo ingresso nel Mediterraneo, suscitando preoccupazioni tra ricercatori e pescatori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Adriatico Mnemiopsis leidyi

Argomenti discussi: Schianto in Val Bisagno, motociclista perde la vita: è il secondo incidente mortale da inizio anno; Quali sono gli animali che sanno usare strumenti: un’abilità non solo umana; Coca Cola, svelata la ricetta segreta? Ecco gli ingredienti: il video dello youtuber LabCoatz fa milioni di visualizzazioni; Zelig: Seconda puntata Video.

Noce di mare, il mollusco invade la laguna di Venezia: cos'è e perché è pericolosoLeggi su Sky TG24 l'articolo Noce di mare, il mollusco invade la laguna di Venezia: cos'è e perché è pericoloso ... tg24.sky.it

Orto da coltivare. . Cosa possiamo potare in questo periodo Scopriamo di più su nocciolo, noce, fico, olivo e mandorlo! Potatura del nocciolo: https://www.youtube.com/watchv=m1wCNprnUvs Potatura del noce: https://www.youtube.com/watchv=SQ5B - facebook.com facebook