Referendum il governo esclude dal voto cinque milioni di fuorisede | così si rischia di alterare gli equilibri della consultazione

Il referendum costituzionale del marzo 2026 sulla separazione delle carriere dei magistrati si svolgerà senza la partecipazione di circa cinque milioni di fuorisede, esclusi dal voto. Questa scelta potrebbe influire sugli equilibri della consultazione, riducendo la rappresentatività e sollevando questioni sulla legittimità del risultato. La decisione del governo evidenzia il dibattito sulla partecipazione democratica e l'inclusione di tutti gli italiani nelle procedure referendarie.

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla separazione delle carriere dei magistrati nasce già con un corpo elettorale amputato. Cinque milioni di cittadini italiani che studiano, lavorano o si curano in un comune diverso da quello di residenza non potranno votare. La causa dell’esclusione è una decisione politica assunta dal governo nonostante numeri, strumenti e precedenti avessero già dimostrato la praticabilità del voto fuorisede. I numeri sono noti, gli strumenti esistono, i precedenti pure. Quindi la rinuncia è deliberata. Parliamo di una platea pari a oltre il dieci per cento del corpo elettorale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Giustizia, Meloni si sfila sul referendum: “Dal voto nessuna conseguenza sul governo”

