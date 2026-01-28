No degli Earth alla bandiera palestinese sul palco Salta il concerto a Bologna

La band statunitense Earth ha annullato il concerto previsto ieri sera a Bologna. La scelta deriva da tensioni con il centro sociale Tpo, che avrebbe ospitato l’evento. La band ha deciso di non salire sul palco, lasciando i fan senza musica e creando scompiglio tra il pubblico già arrivato. La motivazione sembra legata a una questione di ideologia, con alcuni che ipotizzano un contrasto con la presenza della bandiera palestinese sul palco. La serata dedicata alla Memoria si è dunque conclusa con un grande disappunto, lasciando molti a chiedersi cosa sia successo realmente.

Ideologia prima della musica. Salta l'esibizione degli Earth a Bologna. Ieri, giornata dedicata alla Memoria, è stato annullato il concerto della band statunitense al Tpo a seguito di un disaccordo con il centro sociale che avrebbe ospitato l'evento. Come confermato dal gruppo, la decisione è maturata dopo una discussione legata alla presenza, nei pressi del palco, di una bandiera palestinese. Il frontman Dylan Carlson ha spiegato la propria posizione attraverso un post su Instagram, sostenendo che l'esposizione del simbolo rappresentasse un caso di "mettere la politica davanti alla musica". In assenza di un accordo con gli attivisti del Tpo, che hanno rifiutato di rimuovere la bandiera, il musicista ha deciso di non esibirsi, determinando la cancellazione del concerto.

