Ieri a Bologna, nel Giorno della Memoria, il concerto degli Earth, band metal di Seattle, è stato annullato al centro sociale Tpo. La motivazione ufficiale è stata l’esposizione di una bandiera palestinese all’interno del locale. La decisione ha scatenato polemiche e ha acceso il dibattito tra chi sostiene la libertà di espressione e chi invece vede nella politica un'estensione della musica. La situazione ha suscitato tensioni e richiami alla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Ieri, nel Giorno della Memoria, un concerto degli Earth, una band metal di Seattle è stato annullato al centro sociale Tpo, perché all'interno del locale è stata esposta una bandiera palestinese. Secondo le prime informazioni, poco prima dell’inizio del live ai presenti è stata comunicata la scelta di cancellare l’evento. Una decisione nata da un confronto tra il leader del gruppo Dylan Carlson e gli attivisti del Tpo, riguardo proprio alla presenza della bandiera palestinese. Gli attivisti hanno comunicato il risarcimento per tutti i partecipanti. “ Tpo ha messo la politica davanti alla musica e ha annullato lo spettacolo di stasera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bandiera palestinese nel locale di Bologna, annullato il concerto degli Earth. “Al Tpo la politica davanti alla musica”

Approfondimenti su Earth Band

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini di Ravenna, guidata dal maestro Riccardo Muti, ha incantato il pubblico con il concerto di Natale nell’Aula Paolo VI del Vaticano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Earth Band

Argomenti discussi: Gli Earth cancellano il concerto al TPO di Bologna a causa di una bandiera palestinese; EARTH: annullato il concerto al TPO di Bologna perché la band non si è voluta esibire con la bandiera della Palestina sul palco; Al Sarajevo Film Festival sfilano sul tappeto rosso con la bandiera palestinese.; Fiamma Olimpica, la torcia arriva a Udine fra le contestazioni dei ProPal: scoppia la protesta con slogan e striscioni.

Bandiera palestinese, il caso non è chiuso. Tutta colpa di Luca Spitale... E Violetta? Era una terrorista!Dopo la spiegazione della vicesindaca Dal Santo, il Comitato per la Palestina chiarisce le ragioni della protesta e accusa l’amministrazione di non aver verificato l’assenza del vessillo prima della f ... giornalelavoce.it

La bandiera della Palestina sull’albero di Natale e scoppia la polemica in questo comune toscanoUna bandiera della Palestina posizionata sull’albero di Natale di Piazza Giotto a Vicchio (Firenze). Questa la scelta del sindaco Francesco Tagliaferri, impegnato nella Rete degli Enti Locali per i ... blitzquotidiano.it

Earth al TPO di Bologna. Annullato il concerto. Uno scontro nel backstage sulla presenza di una bandiera palestinese avrebbe portato Dylan Carlson a rifiutare l’esibizione. Il commento del musicista su Instagram https://www.sentireascoltare.com/news/eart facebook