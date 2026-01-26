le immagini della frana a niscemi in video

Le immagini della frana a Niscemi mostrano i cedimenti del terreno che interessano la zona. La cittadina di circa 25.000 abitanti, situata nella provincia di Caltanissetta, si trova ad affrontare le conseguenze di questo fenomeno. Le riprese in video evidenziano le aree colpite e forniscono un quadro della situazione attuale, utile per monitorare gli sviluppi e valutare eventuali interventi di sicurezza.

Continuano i cedimenti del terreno a Niscemi, cittadina di circa 25 mila abitanti nella provincia di Caltanissetta. La frana prosegue il suo percorso, su un fronte di quattro chilometri che taglia diversi quartieri. Sono oltre mille le persone evacuate a scopo precauzionale fino a questo momento. Per centinaia di persone le abitazioni sono state dichiarate inagibili a tempo indeterminato. Da qualche ora ha ripreso anche a piovere. La settimana scorsa il sud Italia, e in particolare la Sicilia, era stato travolto del ciclone Harry, una tempesta mediterranea che ha portato una perturbazione estrema con venti fortissimi, piogge torrenziali e mareggiate di eccezionale intensità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificato un crollo sull'altopiano, che ha causato il distacco di un costone di roccia lungo circa mezzo chilometro.

Niscemi, le impressionanti immagini dal drone dopo la frana. Abitazioni sospese a metà

